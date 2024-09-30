Мировые сборы мультфильма «Гадкий я 4» превысили $ 950 млн

По итогам очередного уикенда общая касса мультфильма «Гадкий я 4» превысила отметку в $ 950 млн. Это произошло спустя почти три месяца проката — лента вышла в кинотеатрах в начале июля. Скорее всего, ленте не удастся достичь заветного $ 1 млрд — ранее это удавалось только третьей части франшизы и «Миньонам».

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

В августе общие сборы франшизы превысили $ 5 млрд — бо́льшая часть выручки приходится на третью часть и дилогию «Миньоны». Сейчас «Гадкий я» — одна из самых кассовых анимационных серий в киноиндустрии.