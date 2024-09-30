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Режиссёр «Дикого робота» хотел бы снять продолжение мультфильма

Режиссёр «Дикого робота» хотел бы снять продолжение мультфильма
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Создатель мультфильма «Дикий робот» Крис Сандерс дал небольшое интервью изданию NBC. В нём режиссёр выразил желание снять вторую часть приключений ROZZUM 7134 («Роз»), которая вновь будет отталкиваться от романов Питера Брауна.

По словам Сандерса, сотрудники Dreamworks так полюбили героев, что с радостью вернулись бы к работе над их историями в продолжении.

Я бы очень хотел снять второго «Дикого робота». Это любимое дитя студии Dreamworks, и да, я бы с радостью ещё поработал над этой вселенной.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Премьера ленты состоялась 27 сентября, а до России проект доберётся в начале октября.

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