Фильм «Дэдпул и Росомаха» утёк на торренты за день до выхода в онлайне

30 сентября фильм «Дэдпул и Росомаха» оказался в Сети. Лента утекла на торренты всего за сутки до официальной премьеры картины в цифровых сервисах, которая состоится уже 1 октября.

Таким образом, последняя на данный момент картина киновселенной Marvel доберётся до онлайна спустя чуть больше двух месяцев проката. За этот срок фильм заработал более $ 1,3 млрд, став самым успешным фильмом студии со времён «Человека-паука: Нет пути домой», вышедшего в 2021 году.

«Дэдпул и Росомаха» рассказывает, как Дэдпулу выпадает шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание — спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с неудачливым Росомахой.