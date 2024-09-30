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Полный список участников BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 (ББ Дача по Доте)

Стали известны все участники топ-турнира BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»
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Турнирный оператор FISSURE анонсировал последнего участника топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Последней командой, получившей прямое приглашение от организаторов соревнования в Белграде, оказалась европейская Tundra Esports, которая выступит на турнире в новом составе. «Тундра» присоединится к другим 11 коллективам, попавшим на «Дачу».

Участники BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»:

  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
  • Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • Aurora (Азия) — прямое приглашение;
  • Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
  • L1GA TEAM (Восточная Европа) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • MOUZ (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Nouns Esports (Северная Америка) — победитель квалификации в Америке;
  • Invictus Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Talon Esports (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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