Стали известны все участники топ-турнира BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

Турнирный оператор FISSURE анонсировал последнего участника топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Последней командой, получившей прямое приглашение от организаторов соревнования в Белграде, оказалась европейская Tundra Esports, которая выступит на турнире в новом составе. «Тундра» присоединится к другим 11 коллективам, попавшим на «Дачу».

Участники BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»:

Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;

Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;

BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;

Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

Aurora (Азия) — прямое приглашение;

Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;

L1GA TEAM (Восточная Европа) — победитель квалификации в Восточной Европе;

MOUZ (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

Nouns Esports (Северная Америка) — победитель квалификации в Америке;

Invictus Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;

Talon Esports (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.