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Вышел трейлер фильма ужасов «Носферату» от режиссёра «Маяка» и «Ведьмы»

Вышел трейлер фильма ужасов «Носферату» от режиссёра «Маяка» и «Ведьмы»
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Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер фильма «Носферату». Премьера нового фильма ужасов состоится 25 декабря в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

«Носферату» расскажет историю о девушке, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов».

Главные роли в фильме сыграли Лили-Роуз Депп («Кумир»), Николас Холт («Безумные Макс: Дорога ярости»), Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули») и Билл Скарсгард («Ворон»). Режиссёром выступил Роберт Эггерс, известный по «Ведьме» и «Маяку».

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