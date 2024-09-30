Анонсирована Football Manager 25 с новым движком, женским футболом и лицензией на АПЛ

Студия Sports Interactive анонсировала Football Manager 25 — новую часть знаменитой серии футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу 26 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series, а также на Nintendo Switch и мобильных платформах. Проект будет переведён на русский язык.

Видео доступно на YouTube-канале SEGA. Права на видео принадлежат SEGA.

Как ранее и обещали разработчики, Football Manager 25 станет большим шагом вперёд для серии. Впервые в истории франшизы в игре появятся женский футбол, полностью переработанный интерфейс, продвинутые тактики, улучшенный игровой процесс во время матчей и многое другое.

В FM 25 будет полностью лицензированная английская Премьер-лига и новый движок — Unity. Разработчики поделятся подробной информацией о каждом нововведении футсима: 7 октября авторы выпустят первое видео про футболисток.