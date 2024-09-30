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Новый состав Team Spirit по «Доте» прошёл на топ-турнир DreamLeague S24

Новый состав Team Spirit по «Доте» прошёл на топ-турнир DreamLeague S24
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Обновлённый состав российской Team Spirit прошёл на международный чемпионат DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Несмотря на то что в первом раунде верхней сетки отборочных «спириты» уступили команде BandaNoona, «драконам» удалось дойти по нижней сетке до финала и одолеть Virtus.pro, гарантировав себе слот на топ-турнире DreamLeague S24.

Состав Team Spirit по «Доте»:

  • Алан Satanic Галлямов;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Абдималик Malik Сайлау (замена);
  • Александр rue Филин;
  • Ярослав Miposhka Найдёнов.

DreamLeague S24 — первый турнир нового сезона ESL Pro Tour по «Доте», который пройдёт с 27 октября по 10 ноября в онлайн-формате. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 075 EPT-очков.

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