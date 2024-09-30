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Команды Соннейко и Кристаллайза прошли на турнир DreamLeague S24 по «Доте»

Команда AVULUS Акбара SoNNeikO Бутаева и бывший состав клуба Monte прошли на топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2.

По итогам закрытых квалификаций в Западной Европе два региональных слота на первом чемпионате нового сезона ESL Pro Tour достались европейскому ростеру под руководством Соннейко, а также украинскому составу с бывшим игроком Natus Vincere Владиславом Crystallize Кристаньком.

Состав AVULUS по «Доте»:

Алексей Smiling Knight Свиридов;

Даниэль StormStormer Шоетзау;

Андреас Xibbe Рагнемальм;

Марсель Ekki Холовиенко;

Акбар SoNNeikO Бутаев.

Состав ex-Monte по «Доте»:

Владислав Crystallize Кристанек;

Владимир Moonlight Белоус;

Михаил fortniteMan Пилипенко;

Виталий QBFY Иванов;

Константин kreker Доломакин.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 075 EPT-очков.