Команды Соннейко и Кристаллайза прошли на турнир DreamLeague S24 по «Доте»
Команда AVULUS Акбара SoNNeikO Бутаева и бывший состав клуба Monte прошли на топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2.
По итогам закрытых квалификаций в Западной Европе два региональных слота на первом чемпионате нового сезона ESL Pro Tour достались европейскому ростеру под руководством Соннейко, а также украинскому составу с бывшим игроком Natus Vincere Владиславом Crystallize Кристаньком.
Состав AVULUS по «Доте»:
- Алексей Smiling Knight Свиридов;
- Даниэль StormStormer Шоетзау;
- Андреас Xibbe Рагнемальм;
- Марсель Ekki Холовиенко;
- Акбар SoNNeikO Бутаев.
Состав ex-Monte по «Доте»:
- Владислав Crystallize Кристанек;
- Владимир Moonlight Белоус;
- Михаил fortniteMan Пилипенко;
- Виталий QBFY Иванов;
- Константин kreker Доломакин.
Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 075 EPT-очков.
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