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Команды Соннейко и Кристаллайза прошли на турнир DreamLeague S24 по «Доте»

Команды Соннейко и Кристаллайза прошли на турнир DreamLeague S24 по «Доте»
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Команда AVULUS Акбара SoNNeikO Бутаева и бывший состав клуба Monte прошли на топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2.

По итогам закрытых квалификаций в Западной Европе два региональных слота на первом чемпионате нового сезона ESL Pro Tour достались европейскому ростеру под руководством Соннейко, а также украинскому составу с бывшим игроком Natus Vincere Владиславом Crystallize Кристаньком.

Состав AVULUS по «Доте»:

  • Алексей Smiling Knight Свиридов;
  • Даниэль StormStormer Шоетзау;
  • Андреас Xibbe Рагнемальм;
  • Марсель Ekki Холовиенко;
  • Акбар SoNNeikO Бутаев.

Состав ex-Monte по «Доте»:

  • Владислав Crystallize Кристанек;
  • Владимир Moonlight Белоус;
  • Михаил fortniteMan Пилипенко;
  • Виталий QBFY Иванов;
  • Константин kreker Доломакин.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 075 EPT-очков.

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