В Steam стартовал Фестиваль пошаговых ролевых игр со скидками на сотни игр
30 сентября в Steam начался Фестиваль пошаговых ролевых игр — он посвящён проектам с пошаговой боевой системой в жанре RPG. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале пошаговых ролевых игр в Steam
- Warhammer 40,000: Rogue Trader — 959 рублей (- 40%)
- Age of Wonders 4 — 1799 рублей (- 50%)
- Songs of Conquest — 299 рублей (- 50%)
- Pathfinder: Wrath of the Righteous. Enhanced Edition — 359 рублей (- 70%)
- For The King 2 — 839 рублей (- 40%)
- SpellForce: Conquest of Eo — 550 рублей (- 50%)
- Darkest Dungeon — 132 рубля (- 80%)
- Rogue Waters — 880 рублей (- 20%)
- Backpack Hero — 461 рубль (- 35%)
- Xenonauts 2 — 974 рубля (- 35%)
- Sea of Stars — 840 рублей (- 30%).
Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 7 октября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.
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