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В Steam стартовал Фестиваль пошаговых ролевых игр со скидками на сотни игр

30 сентября в Steam начался Фестиваль пошаговых ролевых игр — он посвящён проектам с пошаговой боевой системой в жанре RPG. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале пошаговых ролевых игр в Steam

Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 7 октября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.