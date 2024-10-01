Инсайдер раскрыл причины переноса Assassin's Creed Shadows до февраля

В конце сентября Ubisoft объявила о переносе Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо убийцы». Это беспрецедентный случай для серии: в своё время компания не стала откладывать релиз скандальной Assassin's Creed Unity, которой требовались дополнительные месяцы на полировку.

Спустя неделю авторитетный инсайдер Том Хендерсон опубликовал материал, посвящённый недавнему переносу «Теней». Журналист поговорил с несколькими сотрудниками студии и выяснил причины внезапного переноса.

Как оказалось, разработчики Shadows уже многие месяцы пытались добиться у руководства Ubisoft переноса проекта на более поздний срок. Дело в том, что разработка проекта ведётся хаотично: многие элементы дорабатывают прямо сейчас, в том числе паркур, архитектуру и даже целые механики.

На перенос Shadows напрямую повлияли продажи Star Wars Outlaws от той же Ubisoft. По данным Хендерсона, продажи экшена за месяц едва превысили 1 миллион копий, что для «Звёздных войн» полный провал. Руководство компании решило прислушаться к разработчикам, которым выделили дополнительные три месяца на полировку проекта.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 14 февраля на ПК (в том числе в Steam), PS5 и Xbox Series.