«Вы приглашены в игру»: вышел новый тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Netflix опубликовал свежий тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Его посвятили человеку в костюме, который предлагает людям сыграть в игру на выживание и заработать очень много денег. Он, конечно же, вернётся и в новом сезоне.

Вероятно, именно через него главный герой опять попадёт в игру. Только на этот раз, чтобы остановить это раз и навсегда.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов.