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Режиссёр «Дикого робота» хотел бы выпустить продолжение мультфильма

Режиссёр «Дикого робота» хотел бы выпустить продолжение мультфильма
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Мультфильм «Дикий робот» стал настоящим хитом этого года. Проект, который незаметно вышел, оказался неожиданно качественным и достойным.

В свежем интервью режиссёр проекта Крис Сандерс рассказал, что он очень хотел бы выпустить сиквел, однако сейчас ему и его команде нужно отдохнуть после работы над оригиналом.

Я бы очень хотел увидеть продолжение, да. Это был труд всей студии, поэтому, я думаю, мне бы хотелось взять небольшой перерыв.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

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