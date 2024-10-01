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Завершились съёмки драмы «Огненный мальчик» с Оксаной Акиньшиной

Завершились съёмки драмы «Огненный мальчик» с Оксаной Акиньшиной
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в Москве завершились съёмки фильма «Огненный мальчик» режиссёра Надежды Михалковой.

В центре сюжета окажутся подросток Макс и его мать. У них сложные отношения, которые никак не клеются. В один момент женщине придётся выбирать между единственным сыном и карьерой в Госдуме.

В проекте снялись Анна Михалкова, Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, а также Денис Косиков, Богдан Голощук и другие.

Фото со съёмок

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

За производство фильма отвечала продакшн-компания «Резервная копия» во главе с продюсерами Павлом Бурей и Елизаветой Чаленко. Фильм снят при поддержке министерства культуры.

Прокат «Огненного мальчика» запланирован на весну 2025 года, но точной даты пока что нет.

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