Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в онлайне

Сегодня фильм «Дэдпул и Росомаха» добрался до цифровых онлайн-площадок. Ленту уже можно посмотреть в онлайне. Её премьера в кино состоялась 26 июля.

Сюжет триквела Дэдпула посвятили тому, как болтливый наёмник ведёт мирную жизнь, однако в какой-то момент к нему домой приходят агенты TVA и просят о помощи: они хотят, чтобы Дэдпул с помощью Росомахи спас собственную вселенную от неминуемого уничтожения. С этого момента судьба собственного мира и не только в руках Уэйда Уилсона и когтистого мутанта.

За всё время проката лента собрала $ 1,326 млрд, став одной из самых кассовых картин в 2024 году. Впереди только «Головоломка 2», собравшая $ 1,694 млрд.