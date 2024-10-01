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Актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом — СМИ

Актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом — СМИ
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По данным телеграм-канала Baza, в Москве с инсультом госпитализировали 89-летнего актёра и режиссёра Василия Ливанова.

Артисту стало плохо 29 сентября. Родственники быстро среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Ливанова доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского. Других деталей пока что нет.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла. За это в 2006 году был награждён почётным членством ордена Британской империи.

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