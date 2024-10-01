В 2024 году в России на 97% выросли продажи смартфонов дороже 80 тысяч рублей

Компания МТС опубликовала отчёт, результатами которого поделилось издание «Газета.Ru». Выяснилось, что жители России стали чаще покупать смартфоны, которые стоят больше 80 тысяч рублей.

В 2024 году продажи таких устройство выросли на 97% по сравнению с 2023 годом. В штуках рынок вырос до 21,7 млн устройств. Одним из ключевых факторов роста продаж премиальных смартфонов стало наличие искусственного интеллекта в некоторых моделях.

Топ-5 брендов смартфонов по продажам в деньгах возглавила Apple, за ней следуют Samsung и Xiaomi. Топ-5 брендов смартфонов по продажам в штуках возглавила Xiaomi с долей в 24%.