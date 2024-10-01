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Во втором патче для EA Sports FC 25 исправили баг с геймпадом на ПК и зависания

Во втором патче для EA Sports FC 25 исправили баг с геймпадом на ПК и зависания
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1 октября разработчики EA Sports FC 25 выпустили уже второй патч для футсима. В течение раннего доступа и стартовых дней после релиза авторы обнаружили сразу несколько критических ошибок, которые наконец исправили в новом апдейте — сейчас он доступен на ПК, а совсем скоро выйдет и на консолях.

Главным изменением стало исправление ошибки с неработающими геймпадами для игроков, купивших игру в Steam. Отныне пользователи больше не будут испытывать проблему с неверно работающими кнопками, о чём они сообщали ещё на старте расширенного доступа 20 сентября.

Что касается общих изменений, то разработчики улучшили плавность и стабильность игры в меню и онлайн-матчах, исправили зависания в режиме Ultimate Team и вылеты из режима карьеры. Авторы заверили, что продолжат и дальше поддерживать EA Sports FC 25 обновлениями.

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