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В России официально стартовал второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В России официально стартовал второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
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Вчера начался второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Уже через день, то есть сегодня, проект официально стартовал и в России.

Посмотреть дебютный эпизод можно на «Амедиатеке» — он длится 47 минут. Серия доступна в профессиональном дубляже.

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу разворачивается во Франции: в сиквеле главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов.

Второй сезон шоу про героя посвятили Кэрол — важному персонажу, которая сыграла большую роль в «Ходячих мертвецах». Кэрол, как и Дэрил, появились ещё в первом сезоне проекта и до сих пор живы.

Шоу получит и третий сезон. В нём к роли Дэрила вернётся Нормас Ридус.

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