Актриса Моника Беллуччи назвала четыре своих любимых фильма

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, звезда «Малены», «Битлджуса 2» и номинант на премию «Сезар», рассказала о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd женщина назвала четыре картины, оказавшие на неё наибольшее впечатление.

Как оказалось, 60-летней актрисе больше всего нравятся работы Тима Бёртона «Труп невесты» и «Эдвард руки-ножницы», а также драмы культового итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Дорога».

Любимые фильмы Моники Беллуччи

«Труп невесты» (2005) — мультфильм Тима Бёртона о силе любви в разных мирах.

(2005) — мультфильм Тима Бёртона о силе любви в разных мирах. «Сладкая жизнь» (1960) — драма Федерико Феллини с Анитой Экберг в главной роли.

(1960) — драма Федерико Феллини с Анитой Экберг в главной роли. «Дорога» (1954) — драма Федерико Феллини о непростой семейной жизни двух непохожих людей.

(1954) — драма Федерико Феллини о непростой семейной жизни двух непохожих людей. «Эдвард руки-ножницы» (1990) — знаменитая мелодрама Тима Бёртона с Джонни Деппом.