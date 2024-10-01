Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Любимые фильмы Моники Беллуччи: Труп невесты, Дорога, Сладкая жизнь, Эдвард руки-ножницы

Актриса Моника Беллуччи назвала четыре своих любимых фильма
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, звезда «Малены», «Битлджуса 2» и номинант на премию «Сезар», рассказала о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd женщина назвала четыре картины, оказавшие на неё наибольшее впечатление.

Как оказалось, 60-летней актрисе больше всего нравятся работы Тима Бёртона «Труп невесты» и «Эдвард руки-ножницы», а также драмы культового итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Дорога».

Любимые фильмы Моники Беллуччи

  • «Труп невесты» (2005) — мультфильм Тима Бёртона о силе любви в разных мирах.
  • «Сладкая жизнь» (1960) — драма Федерико Феллини с Анитой Экберг в главной роли.
  • «Дорога» (1954) — драма Федерико Феллини о непростой семейной жизни двух непохожих людей.
  • «Эдвард руки-ножницы» (1990) — знаменитая мелодрама Тима Бёртона с Джонни Деппом.
Материалы по теме
Звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан назвала любимые фильмы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android