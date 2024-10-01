Состоялась премьера сериала «Амура» о борьбе с якудза — вышли сразу два эпизода

1 октября в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера сериала «Амура». Вышли первые два эпизода, а дебютную серию создатели проекта выложили в свою VK-группу в открытый доступ.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Сюжет «Амуры» рассказывает о бойце ММА по имени Анна, которая едет из России в Японию, чтобы разыскать свою сестру Надю, попавшую в беду. Чтобы выручить её, героиня объединяется со своим бывшим молодым человеком и вступает в противостояние с местной организованной преступностью.

Главные роли в сериале сыграли Алёна Михайлова («Люби их всех»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и Екатерина Вилкова («Последний богатырь: Корень зла»). Режиссёрами проекта выступили Андрей Джунковский («Сладкая жизнь») и Илья Овсенев («Неадекватные люди»).