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Состоялась премьера сериала «Амура» о борьбе с якудза — вышли сразу два эпизода

Состоялась премьера сериала «Амура» о борьбе с якудза — вышли сразу два эпизода
Аудио-версия:
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1 октября в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера сериала «Амура». Вышли первые два эпизода, а дебютную серию создатели проекта выложили в свою VK-группу в открытый доступ.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Сюжет «Амуры» рассказывает о бойце ММА по имени Анна, которая едет из России в Японию, чтобы разыскать свою сестру Надю, попавшую в беду. Чтобы выручить её, героиня объединяется со своим бывшим молодым человеком и вступает в противостояние с местной организованной преступностью.

Главные роли в сериале сыграли Алёна Михайлова («Люби их всех»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и Екатерина Вилкова («Последний богатырь: Корень зла»). Режиссёрами проекта выступили Андрей Джунковский («Сладкая жизнь») и Илья Овсенев («Неадекватные люди»).

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