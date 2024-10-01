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Лиам Хемсворт был фанатом «Ведьмака 3» ещё до съёмок в сериале от Netflix

Лиам Хемсворт был фанатом «Ведьмака 3» ещё до съёмок в сериале от Netflix
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Американский актёр Лиам Хемсворт дал первое интервью в качестве главного актёра в сериале «Ведьмак» от Netflix. Артист заменит в шоу Генри Кавилла, который покинул проект после выхода третьего сезона.

Как признался Хемсворт, до предложения сыграть Геральта из Ривии он не читал книги Анджея Сапковского и не смотрел предыдущие сезоны самого сериала. Однако актёру очень нравятся игры CD Projekt RED, в особенности третья часть.

Я не смотрел «Ведьмака» и оригинальные книги. Но я играл в видеоигру около 10 лет назад. И по сей день это одна из лучших игр в истории. Представители Netflix пришли ко мне почти два года назад и предложили сыграть главную роль. Я был очень взволнован, взяв на себя груз этого персонажа, потому что я был фанатом видеоигры. Но сперва я прочёл книги и посмотрел сериал, после чего по-настоящему увлёкся вселенной.

Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» завершатся до конца октября. После этого команда возьмёт паузу до февраля и приступит к производству пятого, финального сезона шоу.

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