OnePoint и Vobon приедут в Казань на Фестиваля цифрового спорта

Стали известны хедлайнеры второго этапа Фестиваля цифрового спорта, который пройдет 12-13 октября в казанском ТЦ «МЕГА».Среди главных гостей – блогеры Дмитрий OnePoint и Владимир Vobon Тимофеев.

Проект, стартовавший в сентябре в Санкт-Петербурге, продолжится в Казани, уже знакомой с миром цифрового спорта благодаря «Играм Будущего».

Вход на фестиваль будет бесплатным, а зрители смогут не только понаблюдать за виртуальными соревнованиями, но и встретиться со звездами киберспорта. В зоне гонок будет выступать OnePoint, а Vobon станет комментатором матчей по хоккею и футболу. Это далеко не полный список гостей Фестиваля цифрового спорта в Казани. На этап также приедут знаменитые спортсмены, чьи имена будут объявлены чуть позже.