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Триллер «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем вышел в онлайне

Триллер «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем вышел в онлайне
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1 октября состоялась цифровая премьера фильма «Не говори никому». Триллер с Джеймсом Макэвоем в главной роли можно посмотреть на Amazon Prime и других стримингах с русскими субтитрами. По итогам проката лента заработала $ 45 млн при бюджете в $ 15 млн, отбив затраты на производство.

«Не говори никому» — ремейк одноимённой датской картины, вышедшей в 2022 году. Лента рассказывает о семейной паре с дочерью, которая получает приглашение от знакомых посетить их загородный дом. Однако долгожданный отдых вскоре превращается в настоящий психологический кошмар.

Помимо Джеймса Макэвоя, в ленте также снялись Эшлинг Франчози («Соловей»), Маккензи Дэвис («Терминатор: Тёмные судьбы»), Скут Макнейри («Ограбление казино») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс, известный по фильмам «Райское озеро» и «Женщина в чёрном».

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