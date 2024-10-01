Вышел тизер комедии «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым — премьера 14 ноября

Кинокомпания Capella Film опубликовала дебютный трейлер комедии «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым. Премьера ленты состоится уже 14 ноября во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Все комедии. Права на видео принадлежат Capella Film.

Фильм расскажет историю семейной пары Кошкиных, которая в предновогодней суматохе забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Однако дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и всё-таки встретить Новый год с семьёй.

Вместе с Дмитрием Нагиевым в фильме также снялись София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырёв и другие актёры. Режиссёром выступила Ольга Ланд.

Постер комедии «Новый год в Берёзовке»