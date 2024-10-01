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Сериал «Кибердеревня» получил награду за лучший пилотный эпизод на фестивале в Ричмонде

Сериал «Кибердеревня» получил награду за лучший пилотный эпизод на фестивале в Ричмонде
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Представители «Кинопоиска» сообщили, что сериал «Кибердеревня» победил в одной из номинаций на международном кинофестивале в Ричмонде. Шоу получило награду Episodic Spotlight, которую выдают за лучший пилотный эпизод.

Фестиваль в Ричмонде — один из самых крупных международных фестивалей в Средней Атлантике. Ивент принимает фильмы и сценарии всех жанров и форматов, включая клипы, веб-сериалы и даже телепьесы.

Сам кинофестиваль прошёл совсем недавно: с 24 по 29 сентября, на нём было представлены проекты в 13 номинациях. Событие состоялось в Ричмонде, США, а призовой фонд ивента составил более $ 20 тыс.

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