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Игры в подписке Game Pass в октябре 2024 года: Sifu, Inscryption, MLB The Show 24, Mad Streets и Open Roads

Sifu, Inscryption и MLB The Show 24 — новинки Game Pass в октябре
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Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине октября. Главными новинками месяца стали симулятор бейсбола MLB The Show 24, экшен Sifu и инди-рогалик Inscryption.

Какие игры добавят в Game Pass в первой половине октября

  • MLB The Show 24 — 2 октября (тариф Standard)
  • Open Roads — 2 октября (тариф Standard)
  • Sifu — 2 октября (тариф Ultimate)
  • Mad Streets — 7 октября (тариф Ultimate)
  • Inscryption — 10 октября (тариф Ultimate).

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 октября из Game Pass пропадут Dyson Sphere Program, Everspace 2, From Space, F1 Manager 2023 и Scorn.

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