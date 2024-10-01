Sifu, Inscryption и MLB The Show 24 — новинки Game Pass в октябре

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине октября. Главными новинками месяца стали симулятор бейсбола MLB The Show 24, экшен Sifu и инди-рогалик Inscryption.

Какие игры добавят в Game Pass в первой половине октября

MLB The Show 24 — 2 октября (тариф Standard)

— 2 октября (тариф Standard) Open Roads — 2 октября (тариф Standard)

— 2 октября (тариф Standard) Sifu — 2 октября (тариф Ultimate)

— 2 октября (тариф Ultimate) Mad Streets — 7 октября (тариф Ultimate)

— 7 октября (тариф Ultimate) Inscryption — 10 октября (тариф Ultimate).

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 октября из Game Pass пропадут Dyson Sphere Program, Everspace 2, From Space, F1 Manager 2023 и Scorn.