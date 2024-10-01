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«Головоломка 2» поставила рекорд онлайн-кинотеатра Disney+

«Головоломка 2» поставила рекорд онлайн-кинотеатра Disney+
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Компания Disney поделилась первой цифровой статистикой мультфильма «Головоломка 2». Самая кассовая анимационная лента в истории вышла в онлайн-кинотеатре Disney+ 25 сентября и за первые пять дней набрала более 30 млн просмотров.

Это наивысший результат для стримингового сервиса со времён премьеры «Энканто» в 2021 году. При этом «Головоломке 2» удалось обойти конкурента за пределами США: в Европе, на Ближнем Востоке и Африке, а также в странах Латинской Америки.

Мировая премьера «Головоломки 2» в кинотеатрах состоялась 14 июня. За три с половиной месяца проката лента заработала более $ 1,69 млрд, став самым кассовым мультфильмом в истории.

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