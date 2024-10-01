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Вышел трейлер фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман — релиз в России 16 января

Вышел трейлер фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман — релиз в России 16 января
Аудио-версия:
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Кинокомпания A24 представила полноценный трейлер эротического триллера «Плохая девочка». Картина с Николь Кидман в главной роли официально доберётся до России уже 16 января.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Лента расскажет историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. С этого момента семейная жизнь женщины рушится, как и вся её построенная карьера.

Вместе с Николь Кидман в фильме также сыграли Антонио Бандерас («Анчартед: На картах не значится»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Мальчик поглощает вселенную»). Режиссёром выступила Халина Рейн («Тела, тела, тела»).

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