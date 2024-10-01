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Эксперты рассказали, владельцы каких iPhone в России переходят на iPhone 16

Эксперты рассказали, владельцы каких iPhone в России переходят на iPhone 16
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20 сентября в продажу поступил iPhone 16 — новая линейка смартфонов от Apple. Многие пользователи прошлых поколений гаджетов компании уже обновились до нового устройства: подробную статистику об апдейтах раскрыла «Газета.ру» со ссылкой на сервис «Дампродам».

Так, первое место по переходу на iPhone 16 занимают владельцы iPhone 13 — средний срок наилучшей работы смартфона как раз составляет около трёх лет. На втором месте оказались пользователи iPhone 15 — такие покупатели предпочитают владеть свежими гаджетами от Apple. Замыкают тройку владельцы iPhone 14 — подобные покупатели считают, что пора обновляться, ведь за два поколения Apple добавила много новых функций.

В «Дампродам» также отметили, что россияне не хотят переплачивать за новинки на «сером» рынке. Многие пользователи предпочитают подождать несколько недель и месяцев, чтобы приобрести новый смартфон Apple по более низкой цене.

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