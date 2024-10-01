Вышел трейлер российской фантастики «Пришелец» — премьера 24 октября

Кинокомпания K24 Films представила полноценный трейлер фильма «Пришелец» Ивана Соснина («Далёкие близкие»). Премьера ленты о первом контакте с внеземной цивилизацией состоится 24 октября в кинотеатрах по всей стране.

Видео доступно во VK-группе K24 Films. Права на видео принадлежат K24 Films.

Сюжет картины разворачивается в небольшой уральской деревне среди обычных людей, не считая местного слабослышащего чудака Лёши. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций.

Ранее лента стала триумфатором кинофестиваля Voices, где она получила награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.