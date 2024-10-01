Расписание выхода российского сериала «Эль Русо», снятого в Аргентине
Уже 3 октября состоится премьера российского сериала «Эль Русо». Шоу расскажет неожиданную историю любви девушки Марьи из поселения русских старообрядцев и полицейского-эмигранта в Аргентине Павла, который вынужден прятаться в её общине, чтобы спастись от бандитов. Главные роли в шоу исполнили Светлана Иванова («Легенда №17») и Семён Серзин («Лермонтов»), а режиссёром выступил Сергей Мокрицкий («Первый Оскар»).
Всего в первый сезон российско-аргентинского проекта войдёт семь эпизодов, они будут доступны в день премьеры 3 октября в онлайн-кинотеатре Premier.
Расписание выхода сериала «Эль Русо» на Premier
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 октября
|2-я серия
|3 октября
|3-я серия
|3 октября
|4-я серия
|3 октября
|5-я серия
|3 октября
|6-я серия
|3 октября
|7-я серия
|3 октября
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