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Apple сократила производство iPhone 16 — аналитики

Apple сократила производство iPhone 16 — аналитики
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Apple резко сократила производство моделей iPhone 16 в четвёртом квартале 2024 года. На это обратили внимание в издании 9toMac со ссылкой на аналитическую компанию Barclays.

Речь идёт о периоде с октября по декабрь. Apple уменьшила заказы на производство сразу на 3 млн штук, однако, о каких именно моделях iPhone 16 идёт речь, неизвестно. Вполне возможно, в компании отреагировали на пониженный спрос на смартфоны из-за различных факторов, включая отложенный выход ИИ-функций Apple Intelligence.

В Barclays предполагают, что Apple отгрузила около 51 млн iPhone в третьем квартале 2024 года — сюда входит как новый iPhone 16, так и прошлые модели смартфонов компании. Корпорация Тима Кука наверняка закончила квартал с ростом год к году, однако последний период 2024-го наверняка будет не столь успешным для организации.

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