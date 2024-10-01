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Найтфолл перешёл в Tundra Esports из состава BetBoom Team по «Доте»

Найтфолл перешёл в Tundra Esports из состава BetBoom Team по «Доте»
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Российский киберспортсмен Егор Saika Григоренко, также известный как Nightfall, перешёл из BetBoom Team в состав Tundra Esports по Dota 2.

Найтфолл станет новым игроком первой позиции в «тундре». До этого данную роль в команде исполнял Иван Pure Москаленко, который, в свою очередь, вернулся в BetBoom Team, откуда ушёл Григоренко. Россиянин укомплектовал обновлённый состав Tundra Esports, построенный вокруг двукратного чемпиона The International Неты 33 Шапиры.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Артём Lorenof Мельник;
  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

Первый турниром, где можно будет увидеть Найтфолла в составе Tundra Esports, станет BetBoom Dacha Belgrade 2024, который пройдёт с 19 по 26 октября.

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