Найтфолл перешёл в Tundra Esports из состава BetBoom Team по «Доте»

Российский киберспортсмен Егор Saika Григоренко, также известный как Nightfall, перешёл из BetBoom Team в состав Tundra Esports по Dota 2.

Найтфолл станет новым игроком первой позиции в «тундре». До этого данную роль в команде исполнял Иван Pure Москаленко, который, в свою очередь, вернулся в BetBoom Team, откуда ушёл Григоренко. Россиянин укомплектовал обновлённый состав Tundra Esports, построенный вокруг двукратного чемпиона The International Неты 33 Шапиры.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

Егор Nightfall Григоренко;

Артём Lorenof Мельник;

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

Первый турниром, где можно будет увидеть Найтфолла в составе Tundra Esports, станет BetBoom Dacha Belgrade 2024, который пройдёт с 19 по 26 октября.