Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм про Ждуна: дата выхода, когда выйдет в кинотеатрах, кто сыграет

Фильм «Ждун в кино» про героя мемов отложили до 20 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» поделилась новыми подробностями фильма «Ждун» про знаменитого героя мемов Ждуна. Премьера ленты состоится 20 марта 2025 года, хотя изначально картина должна была выйти в прокат 1 января. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Санкт-Петербургский международный Контент-Форум.

Как объяснил режиссёр Дмитрий Суворов, лента всё ещё находится в стадии постпроизводства. Специалисты по спецэффектам, в частности, дорабатывают 3D-модель главного героя, чтобы она выглядела более аутентично.

Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов и Андрей Андреев.

Материалы по теме
Он потрясающий: обзор мультфильма «Дикий робот»
Он потрясающий: обзор мультфильма «Дикий робот»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android