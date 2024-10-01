Фильм «Ждун в кино» про героя мемов отложили до 20 марта 2025 года

Кинокомпания «Наше кино» поделилась новыми подробностями фильма «Ждун» про знаменитого героя мемов Ждуна. Премьера ленты состоится 20 марта 2025 года, хотя изначально картина должна была выйти в прокат 1 января. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Санкт-Петербургский международный Контент-Форум.

Как объяснил режиссёр Дмитрий Суворов, лента всё ещё находится в стадии постпроизводства. Специалисты по спецэффектам, в частности, дорабатывают 3D-модель главного героя, чтобы она выглядела более аутентично.

Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов и Андрей Андреев.