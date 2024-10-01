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В Dota 2 обнаружен критический баг — можно получать бесплатные «Рапиры»

В Dota 2 обнаружен критический баг — можно получать бесплатные «Рапиры»
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Фанат Dota 2 обнаружил новый критический баг, позволяющий копировать один из самых дорогих предметов в игре. Пост был опубликован на Reddit.

Внутриигровая ошибка связана с предметом Divine Rapier. Игрок должен выбрать персонажа Lone Druid с аспектом Bear Necessities. Заполнив два активных слота, «Друид» приобретает предмет Manta Style, а затем покупает «Рапиру», положив её во вторую линию инвентаря.

После выполнения вышеуказанных действий игрок на Lone Druid должен отключиться от игры, в то время как другой пользователь активирует Manta Style «Друида». Всё это приведёт к тому, что на базе команды появятся ещё две «Рапиры», которые могут быть использованы любым игроком. Этот порядок действий можно повторять бесконечно.

Неизвестно, как давно в игре появился этот баг. На момент публикации Valve не исправила внутриигровую ошибку.

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