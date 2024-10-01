Расписание выхода сериала «Преступление и наказание» по роману Достоевского
Уже 26 октября состоится премьера сериала «Преступление и наказание». Шоу адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский («Слово пацана: Кровь на асфальте»).
У шоу очень необычное расписание: в день премьеры на «Кинопоиске» выйдут сразу четыре эпизода, а остальные шесть серий придётся подождать вплоть до 30 ноября.
Расписание выхода сериала «Преступление и наказание»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 октября
|2-я серия
|26 октября
|3-я серия
|26 октября
|4-я серия
|26 октября
|5-я серия
|30 ноября
|6-я серия
|30 ноября
|7-я серия
|30 ноября
|8-я серия
|30 ноября
|9-я серия
|30 ноября
|10-я серия
|30 ноября
Материалы по теме
Комментарии