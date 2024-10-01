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Сериал Преступление и наказание от Кинопоиска (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Преступление и наказание» по роману Достоевского
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Уже 26 октября состоится премьера сериала «Преступление и наказание». Шоу адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский («Слово пацана: Кровь на асфальте»).

У шоу очень необычное расписание: в день премьеры на «Кинопоиске» выйдут сразу четыре эпизода, а остальные шесть серий придётся подождать вплоть до 30 ноября.

Расписание выхода сериала «Преступление и наказание»

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 октября
2-я серия26 октября
3-я серия26 октября
4-я серия26 октября
5-я серия30 ноября
6-я серия30 ноября
7-я серия30 ноября
8-я серия30 ноября
9-я серия30 ноября
10-я серия30 ноября
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