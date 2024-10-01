Расписание выхода сериала «Преступление и наказание» по роману Достоевского

Уже 26 октября состоится премьера сериала «Преступление и наказание». Шоу адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский («Слово пацана: Кровь на асфальте»).

У шоу очень необычное расписание: в день премьеры на «Кинопоиске» выйдут сразу четыре эпизода, а остальные шесть серий придётся подождать вплоть до 30 ноября.

Расписание выхода сериала «Преступление и наказание»