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Появились первые кадры из фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей»

Появились первые кадры из фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей»
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Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильма «Электрический штат». Следующий блокбастер от Netflix с голливудскими звёздами выйдет в 2025 году.

На первых кадрах можно увидеть главных героев в исполнении Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Криса Пратта («Стражи Галактики»), Ке Хюи Куана («Всё везде и сразу») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»). Сюжет ленты развернётся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

«Электрический штат» — новый проект братьев Руссо, ранее трудившихся над «Мстителями: Война бесконечности» и «Мстителями: Финал». По данным СМИ, бюджет ленты превысил гигантские $ 320 млн.

Первые кадры из фильма «Электрический штат» от Netflix

Фото: Netflix/Vanity Fair

Фото: Netflix/Vanity Fair

Фото: Netflix/Vanity Fair

Фото: Netflix/Vanity Fair

Фото: Netflix/Vanity Fair

Фото: Netflix/Vanity Fair

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