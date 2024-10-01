Треть игроков в Dota 2 из России — исследование

Пользователь Reddit под никнеймом Totor13x провёл исследование на тему распределения игроков в Dota 2 по странам.

Энтузиаст проанализировал данные 1 млн игроков в Dota 2, которые сыграли примерно 400 тыс. рейтинговых игр за последний месяц. Информация основана на гильдиях, профилях, сообщениях в чате и регионах матчмейкинга «дотеров».

Как выяснилось, 30% игроков в «Доту» являются пользователями из России — это самый крупный регион для MOBA от Valve. Второе место по количеству активных игроков занимает Китай, на который приходится более 12% «дотеров». Тройку лидеров замыкает Сингапур с 10,4%.

Распределение пользователей Dota 2 по странам Фото: Reddit

Также в топ-20 вошли такие страны, как Перу (7,2%), США (5,8%), Украина (2,1%), Казахстан (0,9%) и другие.