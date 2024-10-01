Режиссёр «Крёстного отца» надеется, что «Мегалополис» станет культовым фильмом

Режиссёр «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола поделился своим мнением о наследии «Мегалополиса» — своей новой картины. Фильм стартовал с катастрофических $ 4 млн на родине в США, однако постановщик считает, что ленту всё же запомнят в массовых кругах и будут часто пересматривать.

Коппола сравнил новую работу со своей же культовой военной драмой «Апокалипсис сегодня». По его мнению, обе картины вовсе не скучные и многие люди после каждого пересмотра будут находить в «Мегалополисе» что-то новое для себя.

В случае с «Апокалипсисом сегодня» зрители говорили: «Ух ты. Нужно будет пересмотреть этот фильм». Люди вновь ходили в кино, потому что это было не скучно. Это было необычно, и спустя 40 лет они всё ещё пересматривают мой фильм. То же самое будет и с «Мегалополисом». Потому что это вовсе не скучный фильм, зрители будут готовы пересматривать его снова и снова. Я подозреваю, что каждый пересмотр люди будут открывать что-то новое, потому что в нём есть много того, что не бросается в глаза при первом просмотре.

Тем временем первые зрители оценили картину смешанно: на агрегаторе IMDb средняя оценка ленты составляет 5,2/10. Это один из худших показателей в карьере постановщика.