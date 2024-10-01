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Вышел трейлер докфильма про творчество культового композитора Джона Уильямса

Вышел трейлер докфильма про творчество культового композитора Джона Уильямса
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Кинокомпания Disney представила трейлер документального фильма «Музыка Джона Уильямса». Картина посвящена творчеству 92-летнего американского композитора и пятикратного обладателя «Оскара» Джона Уильямса. Премьера ленты состоится 1 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Документальная картина расскажет историю Джона Уильямса — одного из самых известных композиторов в мире. Повествование в фильме будет вестись в том числе от актёров, режиссёров и продюсеров Голливуда, которые работали с музыкантом.

Джон Уильямс больше всего известен как автор музыки для серий фильмов «Один дома», «Гарри Поттер», «Звёздные войны» и других культовых франшиз. За свою долгую жизнь композитор удостоился пяти премий «Оскар», трёх премий «Эмми» и множества других наград, успев поработать со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Роландом Эммерихом и другими постановщиками.

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