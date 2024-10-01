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Телеграм не работает и тормозит: не грузятся и не отправляются сообщения 1 октября

«Телеграм» вновь столкнулся со сбоями в России
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Пользователи мессенджера «Телеграм» 1 октября стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые проблемы появились около 20:00 по московскому времени, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы.

Жалобы на работу «Телеграма»

Жалобы на работу «Телеграма»

Фото: Downdetector

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье.

Это уже очередной сбой в работе «Телеграма» в России. Ранее Павел Дуров рассказал, что «Телеграм» надёжнее других соцсетей, и привёл статистику, согласно которой мессенджер в 2023 году не работал всего девять минут.

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