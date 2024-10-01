Фильм ужасов «Крик 7» выйдет в феврале 2026 года

Создатели фильма ужасов «Крик 7» назвали дату выхода фильма. Продолжение одной из самых известных хоррор-франшиз выйдет 27 февраля 2026 года — спустя три года после релиза шестой части.

Фото: Paramount Pictures

Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Ранее стало известно, что к серии хорроров вернётся Нив Кэмпбелл — звезда оригинальных частей франшизы.

В какой-то момент выход новой части серии стоял под вопросом, поскольку от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую отстранили от работы из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться со студией по поводу повышения гонорара.