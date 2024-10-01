Анонсирован состав русскоязычной студии освещения турнира PGL Wallachia S2 по «Доте»
Студия Paragon Events представила состав русскоязычного каста международного чемпионата PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.
Помимо комментаторов и аналитиков, освещать турнир будут контент-мейкеры Morf и Di Rubens, находящиеся на месте проведения ивента, а также комьюнити-кастер rostikfacekid, на трансляцию к которому будут приходить другие стримеры.
Студия освещения PGL Wallachia S2 по «Доте»:
- Иван VANSKOR Скороход;
- Максим STARBOY Фомин;
- Сергей Smile Ревин;
- Дмитрий Mortalles Аржиловский;
- Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;
- Владимир gexsun Петряев;
- Георгий Faster Гагиев;
- Дария Eiritel Морозова;
- Ян DedOk Кордияк;
- Виктор Cloud Fox Куличевский;
- Исламбек ArrOw Шаудырбаев;
- Даниил 1ceN1ce Халиков;
- Сергей yourbodyheat Юдин;
- Владислав PIVOVAR Пивовар;
- Илья oopskurt Нурисламов;
- Александр LanigirO Потапов.
Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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