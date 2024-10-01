Анонсирован состав русскоязычной студии освещения турнира PGL Wallachia S2 по «Доте»

Студия Paragon Events представила состав русскоязычного каста международного чемпионата PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

Помимо комментаторов и аналитиков, освещать турнир будут контент-мейкеры Morf и Di Rubens, находящиеся на месте проведения ивента, а также комьюнити-кастер rostikfacekid, на трансляцию к которому будут приходить другие стримеры.

Студия освещения PGL Wallachia S2 по «Доте»:

Иван VANSKOR Скороход;

Максим STARBOY Фомин;

Сергей Smile Ревин;

Дмитрий Mortalles Аржиловский;

Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;

Владимир gexsun Петряев;

Георгий Faster Гагиев;

Дария Eiritel Морозова;

Ян DedOk Кордияк;

Виктор Cloud Fox Куличевский;

Исламбек ArrOw Шаудырбаев;

Даниил 1ceN1ce Халиков;

Сергей yourbodyheat Юдин;

Владислав PIVOVAR Пивовар;

Илья oopskurt Нурисламов;

Александр LanigirO Потапов.

Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.