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Анонсирован состав русскоязычной студии освещения турнира PGL Wallachia S2 по «Доте»

Анонсирован состав русскоязычной студии освещения турнира PGL Wallachia S2 по «Доте»
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Студия Paragon Events представила состав русскоязычного каста международного чемпионата PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

Помимо комментаторов и аналитиков, освещать турнир будут контент-мейкеры Morf и Di Rubens, находящиеся на месте проведения ивента, а также комьюнити-кастер rostikfacekid, на трансляцию к которому будут приходить другие стримеры.

Студия освещения PGL Wallachia S2 по «Доте»:

  • Иван VANSKOR Скороход;
  • Максим STARBOY Фомин;
  • Сергей Smile Ревин;
  • Дмитрий Mortalles Аржиловский;
  • Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;
  • Владимир gexsun Петряев;
  • Георгий Faster Гагиев;
  • Дария Eiritel Морозова;
  • Ян DedOk Кордияк;
  • Виктор Cloud Fox Куличевский;
  • Исламбек ArrOw Шаудырбаев;
  • Даниил 1ceN1ce Халиков;
  • Сергей yourbodyheat Юдин;
  • Владислав PIVOVAR Пивовар;
  • Илья oopskurt Нурисламов;
  • Александр LanigirO Потапов.

Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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