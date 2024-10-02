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«Одинокие волки» стали самым просматриваем фильмом в истории Apple TV+

«Одинокие волки» стали самым просматриваем фильмом в истории Apple TV+
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Ещё 27 сентября фильм «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни вышел в онлайне в сервисе Apple TV+. Как оказалось, цифровая премьера ленты оказалась очень успешной.

По данным СМИ, «Одинокие волки» оказались самым просматриваемым художественным фильмом за всю историю Apple TV +. Apple не поделилась какими-либо цифрами, но, по данным Deadline, аудитория с момента премьеры фильма выросла на 30%.

По словам главы отдела оригинальных фильмов Apple Мэтта Дентлера, его не удивил успех «Одиноких волков», поскольку сама лента получилась очень качественной.

Когда Джордж, Брэд и Джон обратились к нам с идеей фильма, мы сразу же согласились — это искромётный, весёлый фильм с двумя лауреатами премии «Оскар», которые, как все знают, идеально дополняют друг друга.

Что касается кинотеатрального проката, картина хорошо показала себя на территории США, Великобритании, Канады, Австралии, Италии, Мексики, Бразилии и Германии.

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