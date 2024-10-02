Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели «Пять ночей с Фредди 2» разыграют поездку на мировую премьеру фильма

Создатели «Пять ночей с Фредди 2» разыграют поездку на мировую премьеру фильма
Комментарии

По данным издания The Hollywood Reporter, Blumhouse Productions разыграют среди зрителей поездку на мировую премьеру фильма «Пять ночей с Фредди 2».

Чтобы принять участие, фанаты должны быть подписаны на информационный бюллетень Blumhouse The Van. Два победителя получат по два билета, авиабилет и проживание в отеле. Розыгрыш продлится до 31 октября.

«Пять ночей с Фредди 2» выходит в прокат 5 декабря 2025 года. В режиссёрское кресло вернётся Эмма Тамми.

Первая часть «Пять ночей с Фредди» вышла в 2023 году и окупилась ещё до выхода в кинотеатрах. Картина собрала $ 291 млн при бюджете в $ 20 млн. Триквел уже запущен в работу.

Материалы по теме
Он потрясающий: обзор мультфильма «Дикий робот»
Он потрясающий: обзор мультфильма «Дикий робот»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android