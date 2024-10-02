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В работу запущен анимационный фильм о происхождении Робина из DC

В работу запущен анимационный фильм о происхождении Робина из DC
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По информации Deadline, в работу запущен проект «Динамичный дуэт», который расскажет о происхождении Робина из комиксов DC. Важный момент — действие анимационного фильма не развернётся в новой киновселенной DC.

Сюжет расскажет про Дика Грейсона и Джейсона Тодда, которые, будучи сиротами, будут заниматься воровством, чтобы выжить и прокормить себя.

Продюсерами проекта выступят режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз и Джеймс Ган, который отвечает за развитие киновселенной DC. Отмечается, что в проекте будет использоваться сочетание анимации, элементов кукольного театра и компьютерной графики. Даты выхода пока нет.

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