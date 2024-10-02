Эксперты рассказали, почему опасно оставлять зарядки в розетках

Как часто вы оставляете зарядное устройство в розетке? Если периодически, то так делать не стоит. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали изданию «Газета.Ru» почему.

Самая банальная причина, по которой стоит вытаскивать зарядку из розетки — высокая вероятность возгорания или взрыва. Такие ситуации в последнее время встречаются всё чаще и чаще.

Особую опасность представляют розетки с портами USB. На вид это обычная розетка с привычными круглыми разъёмами, ниже которых расположены прямоугольные порты — такие же, как на зарядных устройствах.

Ещё один важный момент, о котором не знают многие: наличие зарядки в розетке расходует электроэнергию.