Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сериала «Франшиза» про высмеивание супергеройских фильмов

Вышел трейлер сериала «Франшиза» про высмеивание супергеройских фильмов
Комментарии

HBO опубликовала трейлер комедийного сериала «Франшиза». Шоу посвящено высмеиванию съёмок супергеройских проектов от Marvel Studios и DC Studios.

В центре сюжета сериала оказывается команда, которая вынуждена снимать один кинокомикс за другим. Другие жанры не рассматриваются, поскольку тогда кино про супергероев может стать успешным, считают главные герои. Персонажам придётся решать проблемы с подбором актёров, выкручиваться от обвинений в домогательствах и подобном.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Главные роли в шоу исполнили Химеш Патель, Даниэль Брюль, Билли Магнуссен, Ричард Грант и другие.

Премьера сериала «Франшиза» состоится 6 октября. Режиссёром шоу выступил Сэм Мендес.

Материалы по теме
Он потрясающий: обзор мультфильма «Дикий робот»
Он потрясающий: обзор мультфильма «Дикий робот»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android