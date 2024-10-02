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Лара Крофт и Иона в гробнице — в отрывке из мультсериала Tomb Raider

Лара Крофт и Иона в гробнице — в отрывке из мультсериала Tomb Raider
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Издание IGN поделилось отрывком мультсериала по Tomb Raider под названием Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. В нём показали, как сама Лара вместе с Ионой исследуют одну из древних гробниц.

Иона — хороший друг Крофт и исследователь. Персонаж дебютировал во франшизе Tomb Raider в первой части перезапущенной трилогии в 2013 году.

Видео доступно на YouTube-канале IGN Movie Trailer. Права на видео принадлежат Netflix.

События развернутся спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах. Лару Крофт озвучила Хейли Этвелл.

Премьера проекта состоится на Netflix уже 10 октября.

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