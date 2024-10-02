Новые iPhone 16 не способны заряжаться с мощностью 45 Вт — СМИ

Издание MacRumors со ссылкой на тесты PhoneArena сообщило, что информация об очень быстрой зарядке iPhone 16 оказалась не до конца точной.

В то время как китайские нормативные документы показали, что все модели iPhone 16 рассчитаны на скорость зарядки до 45 Вт, после тестов результат оказался немного другой. К примеру, iPhone 16 Pro Max достиг максимальной скорости зарядки около 30 Вт. Иногда пик доходил до 37 Вт, но не больше.

Также в ходе тестов в PhoneArena выяснили, что iPhone 16 достиг максимальной скорости зарядки в 38 Вт только тогда, когда он работал «при чрезвычайно тяжёлых нагрузках».

Сама Apple утверждает, что все модели iPhone 16 могут заряжаться до 50% примерно за 30 минут с помощью зарядного устройства USB-C мощностью 20 Вт или выше. То же самое компания говорила и про iPhone 15 во время его выхода.